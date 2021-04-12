Afyonkarahisar'da termal otelde tepki çeken eğlence! Koronavirüse rağmen...

Sandıklı'da termal bir otelin diskosunda geçen hafta sonu çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, 15 kadar tatilcinin eğlendiği anlar yer aldı. Gruptakilerden biri tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde tatilcilerin eğlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği gözlendi. Diskoda bir araya gelen tatilcilere garsonlar tarafından servis yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Diskodaki eğlence ile ilgili işlem yapılıp, yapılmadığı ise henüz öğrenilemedi.

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