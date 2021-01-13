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Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu

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Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar hasara neden oldu
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AFYONKARAHİSAR'da dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar süren şiddetli rüzgar, aydınlatma direklerini devirdi, çöp konteynerlerini, kulübeleri ve seyyar simit tezgahlarını yıktı.

Afyonkarahisarda şiddetli rüzgar hasara neden oldu
Kent merkezinde dün gece etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi'ndeki beton aydınlatma direği ortasından bölünerek, yakındaki ağacın üzerine devrildi. Zafer Meydanı'nda bulunan seyyar simit tezgahları, şehir içi yolcu otobüs kartlarının dolum kulübesi, çöp konteynerleri, bazı inşaat malzemeleri, esnafa ait tezgahlar da şiddetli rüzgardan nasibini aldı.

Belediye temizlik ekipleri ise kent merkezinde şiddetli rüzgarda yaşanan hasarları temizlemek için çalışma başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan ekipler yollara dökülen molozları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.
Afyonkarahisarda şiddetli rüzgar hasara neden oldu

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