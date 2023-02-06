Afyonkarahisar'da otobüs kazasında ölen 8 kişiden 3'ü toprağa verildi

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Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait Salih C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, dün sabaha karşı Dinar ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41), kızı Sevay Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç ve Mehmet Tuncer yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki 8 yaralıdan durumu ağır olan 3'ü servise alınırken, 5'i bu sabah saatlerinde taburcu edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 2 kişiden biri ameliyata alınırken, diğerinin durumunun ciddiyetini kuruduğu öğrenildi.

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CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Kazada hayatını kaybedenlerden Fatma Temiz, İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz ve Ayşe Koç'un cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Mehmet Tuncer'in cenazesi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Sultan Nur Özay ve kızı Sevay Özay'ın cenazesi ise Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde defnedildi.

ANNE- KIZ CENAZEDEN DÖNÜYORDU

Sultan Nur Özay'ın, kızı Sevay Özay ve 2 oğluyla birlikte Adana'da ölen teyzesinin cenazesine katıldığı, Denizli'ye dönmek için aynı otobüste yer bulamayınca 2 oğlunu başka bir otobüse bindirdiği öğrenildi. Sultan Nur Özay'ın polis memuru eşi Saim Özay'ı ise geçen yıl Covid-19 nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Dinar'da tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Salih C.'nin ise Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.