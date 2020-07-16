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AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 19:41,Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Mevlüt Dikmen (54) idaresindeki 03 LF 450 plakalı kamyonet, Sandıklı-Hocalar kara yolunun 16'ncı kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Cemal Karagöz (32) ve Ramazan Dikmen (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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