Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, kent merkezi bağlı Saraydüzü köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 34 HA 648 plakalı kamyonet, köy girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü K.Ç., 03 BH 943 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet takla atıp yol kenarındaki şarampole devrilirken, diğer araç ise bir evin bahçesine girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri M.Y.’nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar K.Ç., R.Ç., A.S. ve H.T. ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan K.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

SİNİR KRİZİ GEÇİREN AİLE ÜYELERİNİ JANDARMA SAKİNLEŞTİRDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen ölen şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Şahısların jandarma ve çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. Kazanın ardından jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından detaylı bir inceleme yapılırken, savcılık tarafından da inceleme başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, devrilen kamyonetteki gıda malzemeleri ise çevreye dağılırken, jandarma ekipler malzemeleri bir bölgeye toplayarak koruma altına aldı.