Afyonkarahisar'da feci kaza! Tarım işçilerinin taşındığı minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu, Pınarkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı B.K. yönetimindeki 03 M 5906 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar- Konya karayolunun bir yönü geçici ulaşıma kapatıldı. Hurdaya dönen minibüs kurtarıcıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.