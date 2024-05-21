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Afyonkarahisar’da feci kaza! Otobüs kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 09:14

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Okan Öztürk idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Afyonkarahisar’da feci kaza Otobüs kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Afyonkarahisar’da feci kaza Otobüs kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik

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