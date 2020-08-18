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AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 23:03, Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da düğün, nişan ve benzeri merasimlere sınırlama

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Afyonkarahisar'da düğün, nişan ve benzeri merasimlere sınırlama
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Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde yapılacak nişan, düğün ve benzeri merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimlere 3 saati geçmemek üzere kısıtlama getirildi. Karara aksi yönde hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.

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