Afyonkarahisar'da düğün, nişan ve benzeri merasimlere sınırlama

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimlere 3 saati geçmemek üzere kısıtlama getirildi. Karara aksi yönde hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.