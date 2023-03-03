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Afyonkarahisar’da çekici üzerinde taşınan araçtan lahit çıktı

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#Afyonkarahisar#Lahit#Tarih
Afyonkarahisar’da çekici üzerinde taşınan araçtan lahit çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 11:33

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından çekici üzerindeki bir aracın durdurulması sonucu yapılan aramalarda Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirildi.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında kent merkezinde durdurulan çekici üzerinde bulunan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet M.S. 3'ncü yüzyıla Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.O. isimli şahsa adli işleme başlanılırken, diğer şüpheli şahısları yakalama çalışmaları ettiği bildirildi.

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#Afyonkarahisar#Lahit#Tarih

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