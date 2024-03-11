Afyonkarahisar'da bakkalın veresiye defterindeki 12 kişinin borcunu ödedi

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Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde Adnan Bulut'a ait bakkala gelen kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaş, veresiye defterinde yazılı olan 12 kişinin hesabını ödedi. Bakkal sahibi Adnan Bulut, toplamda 20 bin lira ödeme yapan hayırsever vatandaşın 4 yıldır gelip veresiye defterindeki borçları ödeyip, defteri sildirdiğini ve Ramazan'da dağıtılmak üzere 20 yardım kolisi için markete ödeme yaptığını söyledi.

"ZİMEM GELENEĞİNİ YAŞATIYOR"

Borç sahiplerini telefon ile arayarak bilgi verdiğini anlatan Adnan Bulut, "Her yıl düzenli olarak Ramazan ayında ilçemize gelen gurbetçi bir hayırsever, 12 ailemizin yaklaşık 20 bin liralık borcunu sildirdi. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak adına da 20 adet gıda kolisi hazırlattı. Bu hayırseverimiz her yıl Ramazan ayında zimem geleneğini yaşatıyor. Osmanlı'dan bu yana bu gelenek yaşatılıyor. Ödeme gücü olan vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi ve borcunu ödeme gücü olmayan vatandaşların borçlarını siliyor. Borçların silinen ailelere tek tek telefonla ulaşarak borçlarının kapatıldığını bildirdim. Onlar da çok sevindi ve hayırsever vatandaşımıza teşekkür etti. Biz durumu iyi olan vatandaşlarımızdan bu geleneği sürdürmelerini istiyoruz" dedi.