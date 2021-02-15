MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
GeriGündem Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü
Abone Olgoogle-news

AFYONKARAHİSAR'da gece yarısından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda kavşak noktası olan kentteki şehirler arası yollarda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler hazır bekletiliyor.

Kentte saat 02.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Kent kısa sürede beyaza bürünürken, Afyonkarahisar Valiliği, il genelinde bugün başlayacak yüz yüze eğitimin bir gün süreyle ertelenmesine karar verdi. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, kaldırımlarda biriken karı ise Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlik ekipleri solüsyon ile temizlemeye çalıştı.

Ulaşımda kavşak noktası halindeki Afyonkarahisar'da şehirler arası yollarda da kar etkisini gösterdi. Şehirler arası yollarda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, kapanma ihtimaline karşı müdahale ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle