MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle bir süre kapandı
GeriGündem Afyonkarahisar - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle bir süre kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle bir süre kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle bir süre kapandı
Abone Olgoogle-news

Afyonkarahisar - Antalya karayolunda sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yol zaman zaman ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı boğazı mevkiinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar ve yoldaki buzlanmanın etkisi ile araçlar kayarken, maddi hasarlı kazalar oluştu. Zaman zaman yolda trafik dururken, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafik akışı sağlandı.

Afyonkarahisar - Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle bir süre kapandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle