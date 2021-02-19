Afyon'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişiye gözaltı

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin ortak çalışması sonucu tespit edilen iki araç, Dinar ilçe girişinde durduruldu. 07 MA 6668 plakalı otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 37 gram skunk maddesi ele geçirildi. 07 MB 1951 plakalı araçta yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Her iki araçtaki Rus uyruklu Iuri Troshkin, Kobneb Iakovlev ve Mikail Tuzov ile Ukrayna vatandaşı Maksym Gautsel gözaltına alındı.







4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.