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Gündem
Tahsin BAYTAR/DHA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Afyon'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Afyon'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammet Karaman yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille Fuat Er yönetimindeki 20 D 8870 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Er’in yaralanan eşi Suzan Er Dinar Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Karaman ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Afyonda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı


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