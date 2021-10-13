Afyon feryadı: ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’

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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarda önceki gün meydana gelen kazada okul servisinin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 4 öğrenci de yaralanmıştı. Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13) ve Damla Duran (11) için dün Çatağıl Köyü İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

5 tabut, çocukların doğduğu köydeki okulun bahçesine yan yana konuldu. Okulun müdür vekili Gülşen Şeyma Özdemir “Hepsi, her hal ve tavırlarıyla pırıl pırıl öğrencilerdi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, çok üzgünüz. Elimizden geldiğince velilerimizin ve kalan öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi. Kazadan yara almadan kurtulan ve gözaltına alınan servis minibüsü şoförü A.Ş. ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’tan tutuklandı.

GÖLE GİRMEYİ SEVERLERDİ

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Fatih Demirel (Melisa Demirel’in babası): Melisa’m adını çiçekten alan, çiçek gibi bir çocuktu. Yaramaz bir ottan değil, 5 tane evlattan bahsediyoruz. Melisa’yı bu köyde yaşayan herkese sorun, sevgi doluydu, arkadaş canlısıydı. Şu an yoğun bakımda olan Yağmur Duran ile göle girmeyi, oyunlar oynamayı severdi. Servis 1.5 kilometre ötede bırakıyordu, her gün o yolu yorulmadan gider gelirdi, okula gidemediği günler benimle kavga ederdi. Bugün bu ateş bize düştü ama başka Melisaların canı yanmasın.

SAĞLIKÇI OLMAK İSTİYORLARDI

Ali Duran (Damla Duran ve Yağmur Duran’ın babası): Damla okuyup doktor olmak istiyordu, Yağmur ise hemşire olmak istiyor. Tatillerini köyde, bağda bahçede geçirirlerdi. Muhtarlığa bağlı 4 mahalleyi, daha yakın bir yerde yapılacak bir okulda bir araya toplayabilirler. Daha iyi bir araç tahsis edilebilir, yollar daha iyi hale getirilebilir. Bunlar ihmal edilmesin, gereken neyse yapılsın. Bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının başına gelmesin.

‘SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI'

Okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) halası Kadriye Tek servis aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia ederek “Servisin kapısı da iple bağlanıyormuş” dedi. Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise “Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı ‘Bir gün çocukları öldüreceksin’ dedi. Bizi hiç dinlemedi, uyardık” dedi.