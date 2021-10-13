Afyon feryadı: ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Afyon feryad ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’Afyon feryad! ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’#Kaza
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Çok ilginç bir boşanma davası...Uzaylı vakıf kocamı çaldıÇok ilginç bir boşanma davası...'Uzaylı vakıf kocamı çaldı!'#Boşanma Davası
Siyasi cinayetler iddiası, soruşturma konusu yapılmalıSiyasi cinayetler iddiası, soruşturma konusu yapılmalı #Kemal Kılıçdaroğlu
Kayıp karavan kızı davasında korkunç şüphe gerçek olduKayıp 'karavan kızı' davasında korkunç şüphe gerçek oldu#Gabby Petito
Esad ile flörtün nedeni belli oldu ABD olur verdi, Arap dünyası harekete geçtiEsad ile flörtün nedeni belli oldu! ABD olur verdi, Arap dünyası harekete geçti#Esad
Sinsi bir gerilim stratejisi: Siyasi cinayetlerSinsi bir gerilim stratejisi: Siyasi cinayetler#CHP
Kavgaları akıllardan çıkmazken... İki usta ismin kariyer yolculuklarıKavgaları akıllardan çıkmazken... İki usta ismin kariyer yolculukları!#BÜLENT ERSOY
Tarihi binaya elveda Konservatuvarın 100 yıllık çilesi...Tarihi binaya elveda! Konservatuvarın 100 yıllık çilesi...#İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Orman yangınları için yeni yapılanma: 4 yangın söndürme uçağı geliyorOrman yangınları için yeni yapılanma: 4 yangın söndürme uçağı geliyor#Yangın Söndürme Uçağı
Sevgiliye parti sürpriziSevgiliye parti sürprizi#Dila Tarkan
Savunma iş birliği anlaşması öncesi... ABDden Yunanistana 15 adet F-15Savunma iş birliği anlaşması öncesi... ABD'den Yunanistan'a 15 adet F-15!#F-15
Kayınpeder değil canavar Gelinini parçalara ayırdıKayınpeder değil canavar! Gelinini parçalara ayırdı#Cinayet
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLERGündem Haberleri

Afyon feryadı: ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’

#Kaza#Afyonkarahisar#Okul Servisi
Afyon feryadı: ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’

Afyonkarahisar’da önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 öğrenci dün Çatağıl köyünde toprağa verildi. Acılı iki baba Hürriyet’e konuştu.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarda önceki gün meydana gelen kazada okul servisinin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 4 öğrenci de yaralanmıştı. Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13) ve Damla Duran (11) için dün Çatağıl Köyü İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Afyon feryadı: ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’

5 tabut, çocukların doğduğu köydeki okulun bahçesine yan yana konuldu. Okulun müdür vekili Gülşen Şeyma Özdemir “Hepsi, her hal ve tavırlarıyla pırıl pırıl öğrencilerdi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, çok üzgünüz. Elimizden geldiğince velilerimizin ve kalan öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi. Kazadan yara almadan kurtulan ve gözaltına alınan servis minibüsü şoförü A.Ş. ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’tan tutuklandı.

GÖLE GİRMEYİ SEVERLERDİ

Haberin Devamı

Fatih Demirel (Melisa Demirel’in babası): Melisa’m adını çiçekten alan, çiçek gibi bir çocuktu. Yaramaz bir ottan değil, 5 tane evlattan bahsediyoruz. Melisa’yı bu köyde yaşayan herkese sorun, sevgi doluydu, arkadaş canlısıydı. Şu an yoğun bakımda olan Yağmur Duran ile göle girmeyi, oyunlar oynamayı severdi. Servis 1.5 kilometre ötede bırakıyordu, her gün o yolu yorulmadan gider gelirdi, okula gidemediği günler benimle kavga ederdi. Bugün bu ateş bize düştü ama başka Melisaların canı yanmasın.

SAĞLIKÇI OLMAK İSTİYORLARDI

Ali Duran (Damla Duran ve Yağmur Duran’ın babası): Damla okuyup doktor olmak istiyordu, Yağmur ise hemşire olmak istiyor. Tatillerini köyde, bağda bahçede geçirirlerdi. Muhtarlığa bağlı 4 mahalleyi, daha yakın bir yerde yapılacak bir okulda bir araya toplayabilirler. Daha iyi bir araç tahsis edilebilir, yollar daha iyi hale getirilebilir. Bunlar ihmal edilmesin, gereken neyse yapılsın. Bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının başına gelmesin.

‘SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYDI'

Okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) halası Kadriye Tek servis aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia ederek “Servisin kapısı da iple bağlanıyormuş” dedi. Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise “Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı ‘Bir gün çocukları öldüreceksin’ dedi. Bizi hiç dinlemedi, uyardık” dedi. 

İlgili Haberler:

Afyon feryad! ‘Başka Melisalar, Yağmurlar solmasın’Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuÇok ilginç bir boşanma davası...'Uzaylı vakıf kocamı çaldı!'
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Afyonkarahisar#Okul Servisi