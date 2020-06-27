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Sıtkı GÖNEN/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Afşin'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Afşin'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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