Afşin'de 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.