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AA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Afrika'da corona virüs vakaları 50 bine yaklaştı

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Afrika'da corona virüs vakaları 50 bine yaklaştı
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Afrika kıtasında yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 50 bine yaklaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıtada toplam vaka sayısı 47 bin 118’e yükseldi ve şu ana kadar 15 bin 587 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 1843’e ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun. 

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