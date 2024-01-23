AFP: ABD ve İngiltere'den Husilere hava saldırısı

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AFP'de yer alan habere göre, ABD ve İngiltere güçleri Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi. İki ülkenin hava kuvvetleri, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu.

Konuya ilişkin açıklama, isimleri bildirilmeyen 3 ABD'li yetkili tarafından yapıldı. Açıklamada kaç hedefin vurulduğuna dair detay verilmedi. Husi medyası ise ABD ve İngiltere'nin, Sana ve diğer bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

ABD ve İngiltere güçleri daha önce genellikle Husilerin füze ve radar noktalarını hedef almıştı.