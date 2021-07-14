Afganistan’da çerçeveyi çizdik

Beştepe'de gazetecilerin Afganistan’a yönelik sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi ve özetle şu bilgileri verdi: “Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı mevkidaşlarım ile telefon görüşmeleri yaptım. Gayet yapıcı, gayet olumlu görüşmeler gerçekleştirildi. Çalışmalar devam ediyor. Afganistan’a yardımcı olmak isteyen diğer ülkeler var onlarla da konuşuyoruz. Çok yönlü bir olay. Hem Afgan kardeşlerimizle hem NATO, AB, uluslararası toplumla süreci devam ettirmeye çalışıyoruz.

6 YILDIR İŞLETİYORUZ

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nı 6 yıldır işletiyoruz. Şimdi de bunun devamı... Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunlar Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecek.”

AMACIMIZ AFGAN HALKININ HUZURU

Bakan Akar, “20 senedir oradayız. Muharip görev almadık. Danışmanlık yaptık. Bakım, onarım, inşaat görevlerini yerine getirdik. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir” diye konuştu.

OLASI GÖÇ DALGASI

Taliban’ın ülkede giderek etki alanının yayılmasına ilişkin Bakan Akar şunları söyledi: “Tacikistan, Özbekistan sınır güvenliği dahil oradaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok. Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO’da Türkiye’nin girişimleri ile olumlu gelişmeler sözkonusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Biden ile görüştü. Biz ABD’li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara