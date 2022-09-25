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Afgan gazeteciye 6 yıl hapis istendi

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#Afganistan#Sunatullah Saadat#Dava
Afgan gazeteciye 6 yıl hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

Afganistanlı serbest gazeteci Sunatullah Saadat hakkında, sosyal medya platformu YouTube üzerinden Afganlara yönelik söylemlere tepki göstererek paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Saadat’ın YouTube videosunda “Beyefendi diyorsun ki geride kalan eğitimsiz, kendi ülkenizde gençler hangi halde? Dünyada beş kuruş için, on lira için hangi işleri yapmıyorlar? Ülkemiz savaşla bozmuşsa sizin ülkenizi ferhengle, kültürle bozmuş. Bin tane cami var Türkiye’de namaz kılan var mı? Gençleriniz yirmiden aşağı kelime biliyor mu? Ya niye bu kadar ayrımcılık?” dediği anlatıldı. Saadat hakkında, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis talep edildi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Şüpheli hakkındaki ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan açılan soruşturma ise devam ediyor.

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#Afganistan#Sunatullah Saadat#Dava

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