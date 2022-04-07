Adres değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliği için yapılması gerekenler

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Adres değişikliği, bazı dönemlerde yapılması gereken işlemlerden biri. Semt veya şehir değişikliğinde ikametgah değişimi de kolayca yapılabiliyor. Peki adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değişikliği nasıl yapılır?

Adres değiştirme işlemi 2 farklı şekilde gerçekleştirilebilir. İlk olarak ilgili yerin nüfus müdürlüğüne adres bildirimi yapılarak değişiklik gerçekleştirilebilir. Bunun için de eğer taşınılan adres daha önce başka biri tarafından beyan edilmişse, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası gibi belgeler istenir. Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.

E-devlet üzerinden de adres değişikliği yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

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Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.

Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.

Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.