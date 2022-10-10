Adnan Oktar’ın İsrail İmamı tutuklandı

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Çanakkale Erenköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ekim günü saat 20.00 sıralarında, 2018 yılında örgüte yönelik operasyondan kaçan ve firari olarak aranan Ali Sadun Engin’i gözaltına aldı. Çanakkale’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan Engin, adli işlemlerinin yapılması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Örgütün sözde ‘İsrail İmamı’ olduğu belirtilen Engin, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.