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Adnan Oktar’ın İsrail İmamı tutuklandı

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#Yunanistan#Ali Sadun Engin#Emniyet
Adnan Oktar’ın İsrail İmamı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Yunanistan’a kaçmak istediği sırada Çanakkale’de yakalanan ‘Adnan Oktar silahlı suç örgütü’nün ‘Kardeşler Grubu’ içindeki ‘İsrail İmamı’ Ali Sadun Engin, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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Çanakkale Erenköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Ekim günü saat 20.00 sıralarında, 2018 yılında örgüte yönelik operasyondan kaçan ve firari olarak aranan Ali Sadun Engin’i gözaltına aldı. Çanakkale’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan Engin, adli işlemlerinin yapılması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Örgütün sözde ‘İsrail İmamı’ olduğu belirtilen Engin, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#Yunanistan#Ali Sadun Engin#Emniyet

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