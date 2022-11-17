Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adnan Oktar'ın evine 4 yıl önce yapılan operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adnan Oktar#İstanbul#Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 13:13

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 4 yıl önce yapılan operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve merminin olması dikkat çekerken, Mert Sucu'nun açtığı ateş sonrasında yaşanan anlar da kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için 11 Temmuz 2018'de polis tarafından çok sayıda adrese operasyon yapıldı.

Kandilli'de bulunan ve 'Dragos' adı verilen örgüt merkezinde düzenlenen operasyon sırasında çekilen görüntüler, dava dosyasında yer aldı.

Adnan Oktarın evine 4 yıl önce yapılan operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı



Görüntülerde, polisin arama esnasında evde bulduğu yüklü miktarda Türk lirası, döviz, silah ve mermiler dikkat çekiyor. Operasyon esnasında sanık Mert Sucu'nun ateş etmesi sonrasında polisin 'yat' ve 'teslim' ol dediği, açılan ateş sonrasında yaşanan anlarda kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Adnan Oktarın evine 4 yıl önce yapılan operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Ayrıca operasyon sırasında ele geçirilen ve el yazısıyla yazılmış ve talimat olduğu değerlendirilen bazı kağıtlarda görüntülerde görülüyor.

Adnan Oktarın evine 4 yıl önce yapılan operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

8 BİN 658 YIL CEZA

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik yürütülen davada dün karar açıklanmıştı. Mahkeme, Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme örgüt yönetici olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar'ı sorumlu tutarak neticeten 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Adnan Oktarın evine 4 yıl önce yapılan operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adnan Oktar#İstanbul#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler