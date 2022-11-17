Adnan Oktar'ın evine 4 yıl önce yapılan operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için 11 Temmuz 2018'de polis tarafından çok sayıda adrese operasyon yapıldı.



Kandilli'de bulunan ve 'Dragos' adı verilen örgüt merkezinde düzenlenen operasyon sırasında çekilen görüntüler, dava dosyasında yer aldı.

Haberin Devamı

Görüntülerde, polisin arama esnasında evde bulduğu yüklü miktarda Türk lirası, döviz, silah ve mermiler dikkat çekiyor. Operasyon esnasında sanık Mert Sucu'nun ateş etmesi sonrasında polisin 'yat' ve 'teslim' ol dediği, açılan ateş sonrasında yaşanan anlarda kameraya yansıdı.

Ayrıca operasyon sırasında ele geçirilen ve el yazısıyla yazılmış ve talimat olduğu değerlendirilen bazı kağıtlarda görüntülerde görülüyor.

8 BİN 658 YIL CEZA

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik yürütülen davada dün karar açıklanmıştı. Mahkeme, Adnan Oktar'a "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme örgüt yönetici olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar'ı sorumlu tutarak neticeten 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı.