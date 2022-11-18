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Adnan Oktar’ın ‘cephaneliği’

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#Adnan Oktar#Silah#DAVA
Adnan Oktar’ın ‘cephaneliği’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 07:00

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ait Kandilli’deki eve 4 yıl önce yapılan operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yayınlanan görüntülerde evde bulunan silahlar dikkat çekti.

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 4 yıl önce yapılan operasyonun yeni görüntüleri Kanal D’de ekrana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanması için 11 Temmuz 2018’de polis tarafından çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Kandilli’de bulunan ve ‘Dragos’ adı verilen örgüt merkezinde düzenlenen operasyon sırasında çekilen görüntüler, dava dosyasında yer aldı. Görüntülerde, polisin arama esnasında evde bulduğu yüklü miktarda Türk lirası, döviz, silah ve mermiler dikkat çekiyor. Operasyon esnasında sanık Mert Sucu’nun ateş etmesi sonrasında polisin ‘yat’ ve ‘teslim’ ol dediği, açılan ateş sonrasında yaşanan anlarda kameraya yansıdı. Ayrıca operasyon sırasında ele geçirilen ve el yazısıyla yazılmış ve talimat olduğu değerlendirilen bazı kâğıtlar da görüntülerde yer aldı.

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8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASI

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen davada önceki gün karar açıklanmıştı. Mahkeme, Adnan Oktar’a ‘örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme örgüt yöneticisi olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Adnan Oktar’ı sorumlu tutarak toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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#Adnan Oktar#Silah#DAVA

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