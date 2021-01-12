Adnan Oktar’ı ağlatan karar! 9 bin 803 yıl hapis cezası

ADNAN Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Silivri’de görülen karar duruşmasına, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı. Karar günü için yüzlerce kişi de Silivri’deydi. Adnan Oktar salona getirilirken kendisini alkışlayanlara el sallayarak karşılık verdi.

FETÖ’YE YARDIMDAN DA CEZA ALDI

Mahkeme Adnan Oktar’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ‘siyasal veya askeri casusluk’, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım’, ‘7 kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘27 kez nitelikli cinsel istismar’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eziyet’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi’ ve ‘tehdit’ suçlarını işlediğine kanaat getirerek önce 1075 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme, Oktar’la birlikte örgüt yöneticileri Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Bora Yıldız, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Aylin Atmaca, Alev Babuna, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Yeliz Sucu, Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ceyda Ertüzün’ün cezalarına örgüt üyelerinin de cezalarını ekleyerek toplamda 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis ve ayrı ayrı 400 bin lira para cezası verdi. Örgütten ele geçen araçlar, taşınmazlar, ziynet eşyaları ve silahlar ile A9 televizyonu ve internet siteleri dahil şirketlere el konuldu. Televizyon ve internet sitelerinin kapatılmasına hükmedildi.

Karar açıklanınca müştekilerden Özkan Mamati, Oktar’a “Ohh Adnan ohh, daha yeni başlıyoruz” diye seslendi. Duruşmaya beyaz kazak, beyaz ceket giyerek katılan Oktar, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk cezasını okurken tepki vermedi. Çevresine bakan Oktar, düşen maskesini düzeltti. Oktar, müritlerinin alkışları arasında jandarmaların arasında yeniden cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı.

1650 SAATLİK DAVA MESAİSİ



Dava toplam 15 ay, 450 gün sürdü. Yaklaşık 180 celse dava görüldü. Davada toplam 1650 saat mesai harcandı. 236 sanık toplamda 3’er defa savunma yaptı. 140 müşteki, şikâyetçi dinlendi. 15 tanık dinlendi. 70 sanık avukatı 3 defa savunma yaptı. 210 defa avukat savunması dinlendi. 500 sayfa savcılık mütalaası verildi. Üç defa, 4 bin 500 sayfa iddianame hazırlandı. 80 bin sayfaya yakın delil ve rapor dosyaya girdi. 30 bin sayfa SEGBİS kaydı yazıya döküldü. Sanıklar 30 bin sayfaya yakın dilekçe verdi. 120 bilirkişi ve adli tıp raporu dosyaya girdi. 280 bilgisayar incelendi ve raporu dosyaya girdi. Ele geçirilen 870 USB ve harddisk raporlanarak dosyaya girdi. 400 cep telefonu raporlanarak dosyaya eklendi. 130 tabanca ve yarı otomatik tüfek balistik inceleme ile raporlandı. 12 bin sayfa MASAK raporu dosyaya dahil edildi. 7 bin 500 sayfa Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi raporları mahkemeye sunuldu. 4 bin sayfa HTS ve baz istasyonu raporu dosyada yer aldı. 3 bin 500 sayfa telefon tapesi ve WhatsApp yazışması raporlanarak dosyaya girdi. Mahkemede 260 video delil, sanıklara izletildi. Ayrıca 112 ses kaydı delil, sanıklara dinletildi.