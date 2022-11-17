Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis

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ADNAN Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce verilen bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar verildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya Adnan Oktar, mavi ceket ve siyah şalvar pantolon giyerek katıldı.

ÖRGÜT VAR

Karar öncesi mahkeme başkanı, “İnceleme ve araştırmalarımız sonucunda, cinsel suçlara ilişkin, mağdurların çok azında bu suçun mağduru olmadığı, suçun oluşmadığı kanaatine vardık. Bu halde mahkememiz cinsel suçlarda irade fesadı olduğunu ve örgütün varlığını kabul etti” dedi.

CEZA YAĞDI

Kararla ADNAN Oktar ile örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 13 sanık, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘cinsel istismar’, ‘eğitim hakkının engellenmesi’, ‘eziyet’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 106 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 4.5’ar yıl, 8 sanığa ‘örgüte yardım etme’ suçundan 3’er yıl hapis cezası verildi. Sanık Mert Sucu 152 yıl 5 ay hapse çarptırıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıkların da arasında bulunduğu 80 sanığa çeşitli cezalar verilirken, 3 sanığa verilen Ceza geri bırakıldı. Tüm sanıklar “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım”, “Siyasal ve askeri casusluk” suçlarından ise beraat etti. Karar duruşmasına katılmayan 3 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartıldı.

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ALTINLAR İADE EDİLECEK

mahkeme ayrıca emanette bulunan saat, ziynet eşyaları ve altınların iadesine, kişisel banka hesapları üzerindeki blokenin kaldırılmasına, şirketler, taşınmazlar ve arabalardaki müsaderenin devamına hükmetti.