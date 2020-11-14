Adnan Oktar’a 1365 yıl hapis talebi

Oktar’ın 7’si çocuk 27 kişiye karşı ‘cinsel istismar’ dahil çok sayıda suçtan cezalandırılmasını isteyen savcı, örgüt yöneticisi konumundaki 8’i kadın 13 sanığın da ‘örgüt yöneticisi olmak’ suçundan 5 yıldan 12’şer yıla kadar hapislerini ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı mütalaasında, “Yaşları 6 ile 17 arasında değişen 9 çocuk ve 34 reşit mağdura ilişkin cinsel eylemleri ile FETÖ’ye yardım, siyasi ve askeri casusluğa teşebbüs suçlarını işledikleri anlaşılmıştır” dedi. Savcı, mütalaada örgütü FETÖ yapılanmasına da benzetti.

MALLARI DEVLETE

Bu arada içlerinde 7 zırhlı süper lüks otomobil ve ciplerin bulunduğu 70 araç, 20 yüzme havuzlu villa, çok sayıda daire ve köşk, 80 şirkete ait nakit ve taşınmazların tamamı, A9 kanalına ait tüm teknik ekipmanlar, sanıklara ait kişisel mücevherat ve saatler dahil toplamda 1 milyar TL’ye yakın taşınmaz, araç, ziynet eşyası ve nakit paranın müsadere edilip satılarak devlet kasasına girmesi istendi. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.