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Adnan Oktar suç örgütünün 'güncel yapılanması'nda ara karar: 4 kişi tahliye edildi

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#Adnan Oktar#Suç Örgütü#Mahkeme
Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasında ara karar: 4 kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 17:26

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi. 6 kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 3'üncü günde de devam edildi. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi. Duruşmada avukat beyanları alındıktan sonra mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme ara kararında Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt'un tahliye edilmesine karar verdi. Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 10-11-12 Temmuz tarihine ertelendi.

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#Adnan Oktar#Suç Örgütü#Mahkeme

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