Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: Örgüt üyeleri Bakanlara ve Yargıtay başkanına Oktar'ın yazılarını göndermiş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlandı. 352 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yer alırken, İddianamede, Adnan Oktar'ın cezaevindeyken dışarıda bulunan örgüt üyelerine 'Kumpas' adında bir kitap yazılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Oktar'ın itirafçı olma ihtimali bulunan örgüt üyeleri hakkında sosyal medyada paylaşımlarının çoğaltılması için de talimat verdiği bilgisi yer aldı.

OKTAR'IN YAZILARI DÖNEMİN ENERJİ BAKANI, GENELKURMAY BAŞKANI VE YARGITAY BAŞKANINA KARGOLANMIŞ



İddianamede dışarıda yer alan örgüt üyelerinin lobi çalışmaları kapsamında Adnan Oktar'ın yazdığı yazıları ve kitapları avukatlar aracılığıyla dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e kargoyla gönderdikleri belirtildi.

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DAVALARDA SAVUNMALARI OKTAR HAZIRLATMIŞ



İddianamede Adnan Oktar'ın duruşmalarda hangi sanığın ne konuda savunma yapacağını örgüt avukatları aracılığıyla bildirdiği, savunmalarında yine örgütün avukatları tarafından bizzat hazırlandığı aktarıldı. Öte yandan örgüt üyelerinin yargı sürecini etkilemek için savcılarla görüşmeye çalıştığı da ifade edildi.

ADNAN OKTAR VE 2 YÖNETİCİNİN 43 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



İddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12'şer yıla, "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Adan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın örgüt üyelerinin örgüt faaliyetler için işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 17 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "örgüte yardım" ve "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

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