Adnan Oktar örgütü için ‘lobi’ yapan 2 kedicik sorguda

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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda, ‘kedicik’ olarak bilinen Ferhunde Eda Babuna ve Meltem Daban gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar Babuna’nın kızkardeşi Ferhunde Eda Babuna ve Meltem Daban’ın örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen faaliyette bulundukları yönünde bilgi aldı. Yapılan araştırmaya göre Daban ve Babuna, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulundu. İddiaya göre örgüte operasyon düzenleyen Emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştılar. Yargılaması devam eden dava ile ilgili adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi, belge oluşturma eylemlerinde bulundular.

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EV HAPSİYLE TAHLİYE

Bu tespitlerin ardından Daban ve Babuna’nın bulunduğu Şişli ve Üsküdar’daki adreslere baskın düzenlendi. Ferhunde Eda Babuna ve Meltem Daban gözaltına alındı. Örgüte yönelik görülen davada 2020 yılında ev hapsi kararıyla tahliye edilen Babuna ve Daban yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorguya alındı.

‘İNGİLİZ KOMPLOSU’ DEMİŞTİ

ADNAN Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 226 sanık yer aldı. İddianamede aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 171’i tutuklu 226 şüpheliye 24 ayrı suçlama yöneltildi.

- Örgüt üyesi 25 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

- Dosyada ayrıca 125 kişi de müşteki olarak yer aldı.

- İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada suçlamaları reddeden Oktar, “İngiliz derin devletinin komplosu nedeniyle tutuklandıklarını” öne sürdü.

- Davada 11 Ocak 2021 günü karar çıktı. Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna’ya 9 bin 803 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

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- 3 sanık beraat ederken, diğer sanıklar da farklı hapis cezalarına çarptırıldı.

TAHLİYELERE İTİRAZ



- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Daire kararı bozdu ve 68 sanığın tahliyesinin önünü açtı. Adnan Oktar,

Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna’nın da arasında bulunduğu 16 sanığın tutuklu kalmasına karar verdi.

- 2. Daire, 61 sanık yönünden başsavcılığın yaptığı itirazı yerinde bularak ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerinin başlattığı operasyonda gözaltılar yapıldı. Ayrıca düzenlenen operasyonda da 4 avukat gözaltına alındı.