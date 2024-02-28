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Adnan Oktar güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

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#Adnan Oktar#Adalet Bakanlığı#Erzurum
Adnan Oktar güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 20:07

Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

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Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

ÇOK SAYIDA GENÇ KADIN AVUKATLA GÖRÜŞME YAPTIĞI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanlığı'nın da gelişmelerle alakalı Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.

 

 

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#Adnan Oktar#Adalet Bakanlığı#Erzurum

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