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Adnan Oktar davasında bir garip savunma

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#Adnan Oktar#ABD#İsrail
Adnan Oktar davasında bir garip savunma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün finans yapılanmasına yönelik İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, ABD ve İsrail ile örgüt arasında köprü vazifesi gördüğü iddia edilen tutuklu sanık Ali Sadun Engin, yaptığı savunmayla dikkat çekti.

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Örgüt içinde “Sado” lakabını kullandığı, özellikle ABD ve İsrail ile örgüt arasında köprü vazifesi gördüğü, örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın talimatıyla İsrail’de düzenlenen ve örgüt tarafından organize edilen konferanslarda konuşmacı olarak yer aldığı öne sürülen tutuklu sanık Ali Sadun Engin savunmasında özetle şunları söyledi: “Ülke ülke gezip herkese hizmetlerimizi anlattım. Amerika, İngiltere, İskoçya’da konferanslar verdik. İngiliz müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı Cat Stevens ile tanıştık, yeni adı Yusuf İslam, kendisine telkinde bulunduk, İslam’a gelmesi için. Kendisini davet ettik, Adnan Oktar ile tanıştı. Al Pacino ve Robert de Niro gibi isimlere hizmetlerimizi anlattım. Ya, ben gidiyorum Al Pacino ile konuşuyorum sonra gidiyorum AVM’de kadın mı kovalıyorum? Bu nasıl mantık?”

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Adnan Oktar davasında bir garip savunma

Ali Sadun Engin-Adnan Oktar

İsrail ile örgüt arasında köprü vazifesi gördüğü iddiasına değinen Ali Sadun Engin, “Mavi Marmara olayında, bizim dürüstlüğümüze inandıkları için İsrail hükümeti, Türkiye’ye bir özür mektubu yazdı ve fidye ödedi. Biz STK olarak buna vesile olduk” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş’un tahliyesine karar vererek diğer sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı 15, 16, 17 Ekim’e erteledi.

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#Adnan Oktar#ABD#İsrail

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