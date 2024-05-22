Adnan Oktar davasında bir garip savunma

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Örgüt içinde “Sado” lakabını kullandığı, özellikle ABD ve İsrail ile örgüt arasında köprü vazifesi gördüğü, örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın talimatıyla İsrail’de düzenlenen ve örgüt tarafından organize edilen konferanslarda konuşmacı olarak yer aldığı öne sürülen tutuklu sanık Ali Sadun Engin savunmasında özetle şunları söyledi: “Ülke ülke gezip herkese hizmetlerimizi anlattım. Amerika, İngiltere, İskoçya’da konferanslar verdik. İngiliz müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı Cat Stevens ile tanıştık, yeni adı Yusuf İslam, kendisine telkinde bulunduk, İslam’a gelmesi için. Kendisini davet ettik, Adnan Oktar ile tanıştı. Al Pacino ve Robert de Niro gibi isimlere hizmetlerimizi anlattım. Ya, ben gidiyorum Al Pacino ile konuşuyorum sonra gidiyorum AVM’de kadın mı kovalıyorum? Bu nasıl mantık?”

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İsrail ile örgüt arasında köprü vazifesi gördüğü iddiasına değinen Ali Sadun Engin, “Mavi Marmara olayında, bizim dürüstlüğümüze inandıkları için İsrail hükümeti, Türkiye’ye bir özür mektubu yazdı ve fidye ödedi. Biz STK olarak buna vesile olduk” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Paşa Durmuş’un tahliyesine karar vererek diğer sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı 15, 16, 17 Ekim’e erteledi.