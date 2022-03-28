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Adnan Oktar davasında 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

#İstanbul#Adnan Oktar#Mahkeme
Adnan Oktar davasında 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İSTİNAF 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına başsavcılık ikinci kez itiraz etti. Dosya bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İtirazı değerlendiren daire 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.

Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Daire Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti. Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtilmişti. Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

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Başsavcılığın itirazını değerlendiren 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetmişti. Başsavcılık da karara yine itiraz ederek dosyayı bir üst daire olan İstinaf 2. Ceza Dairesi'ne göndermişti.

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#İstanbul#Adnan Oktar#Mahkeme

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