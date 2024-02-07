×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Adliye'deki hain saldırının izleri demir kapıda

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Adliye Sarayı#Kurşun#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 16:11

İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bugün adliyenin C Kapı girişinde bulunan demir kapıdaki kurşun izleri ise dikkat çekti.

Haberin Devamı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na dün saat 11.35 sıralarında DHKP/C’li iki terörist tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 6 kişide yaralanmıştı. Saldırının ardından adliye giriş çıkışları ile Çağlayan Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye önündeki meydanda çevik kuvvet polisleri nöbet tutarken, TOMA ve polis zırhlı araçlar da hazır bekletildi.

DEMİR KAPIDA KURŞUN İZLERİ

Öte yandan adliyenin C Kapı girişindeki demir kapının iki tarafında da kurşun izlerinin olduğu görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Adliye Sarayı#Kurşun#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!