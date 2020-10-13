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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Adliyede HES kodu kuyruğu

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Adliyede HES kodu kuyruğu
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ANTALYA’da koronavirüs önlemleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile giriş zorunluluğu bulunan adliye önündeki kuyruk, her gün tekrarlanıyor.

Antalya’da geçen ay koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş zorunluluğu getirilmesi ile birlikte adliye önünde yaşanan metrelerce kuyruk her gün tekrarlanıyor. Özellikle duruşmaların yoğunlukta olduğu salı ve perşembe günleri adliyeye gelenler, HES kodu sırasında bekliyor.

Görevlilerin tüm ikazlarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor. Zor şartlarda görev yapan adliye güvenliği ise bir yandan kendi sağlıklarını düşünürken, diğer yandan vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor. Adliyeye, işlemi olan kişiler dışında kimse alınmıyor.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs salgınında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar dahil tüm bankalara HES uygulamasından alınan kod ile giriş yapılıyor.

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