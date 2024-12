Adliye ünlüleri

Haberin Devamı

* Ece Vahapoğlu - Cihan Alpay: Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, 6 yıllık eşi iş insanı Cihan Alpay ile tek celsede boşandı.

* Burak Sergen - Nihan Ünsal: Oyuncu Burak Sergen, 3 yıl önce evlendiği kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal ile boşandı. Sergen, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti.

* Cem Hakko - Ronit Gülcan: İş insanı Cem Hakko, 7 yıl önce evlendiği Ronit Gülcan ile anlaşmalı olarak boşandı.

* Buse Terim - Volkan Bahçekapılı: Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, 2014’te evlendiği iş insanı Volkan Bahçekapılı ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

* Mesut Akusta - Şafak Özbir: Usta oyuncu Mesut Akusta, 8 yıl önce evlendiği Şafak Özbir ile boşandı. Mahkeme, çiftin ‘Berfin Cano’ isimli kızlarının velayetini anne Şafak Özbir’e verdi.

* Görkem Sevindik - Kübra Siyahdemir: Oyuncu Görkem Sevindik, 4 yıl önce nikâh masasına oturduğu basketbolcu Kübra Siyahdemir ile anlaşmalı olarak boşandı.

TEK CELSEDE

* Ümit Erdim - Seda Çınar: ‘Hayat Bilgisi’ dizisiyle ünlenen oyuncu Ümit Erdim, 2017’de evlendiği Seda Çınar ile ‘anlaşmalı’ olarak boşandı.

* Rüştü Onur Atilla - Sinem Ayyıldız: Güldür Güldür Show ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 yıl önce evlendiği Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncu boşandıktan hemen sonra şarkıcı Nez ile birliktelik yaşadı. Ancak bu birliktelik uzun sürmedi ve çift ayrıldı.

* Ayşegül Çınar - Furkan Çalıkoğlu: Oyuncu Ayşegül Çınar, kıskançlık krizlerine girerek kendisini arkadaş çevresinden uzaklaştırdığı ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 yıllık eşi Furkan Çalıkoğlu ile çekişmeli olarak boşandı.

* Cemal Hünal - Lale Cangal: ‘Issız Adam’ filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi keman sanatçısı Lale Cangal ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin 10 yaşındaki çocuklarının velayeti konusunda ortak velayet kararı veren mahkeme, Cemal Hünal’ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

6 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

* Bengü - Selim Selimoğlu: Şarkıcı Bengü, 6 yıl önce evlendiği iş insanı Selim Selimoğlu ile Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini Bengü’ye verdi.

* Nihat Doğan - Arzu Doğan: Şarkıcı Nihat Doğan, 2 yıl önce evlendiği İranlı hayranı Arzu Doğan ile anlaşmalı boşandı.

* Şükrü Avşar - Hüsniye Avşar: Avşar Film’in sahibi, ünlü yapımcı Şükrü Avşar, 43 yıldır evli olduğu eşi Hüsniye Avşar ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

BOŞANMA KARARI ALANLAR









* Mauro Icardi - Wanda Nara: Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2014’te evlendiği Wanda Nara ile boşanma kararı aldı. Çiftin Arjantin’de boşanma davası devam ederken, Icardi, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki çocuğunun velayetini almak için Wanda Nara’ya ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı.





* Ebru Şallı - Uğur Akkuş: Eski manken ile 7 yıllık eşi Uğur Akkuş, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle boşanma kararı aldı. Ancak Uğur Akkuş, eşiyle mutlu olduklarını ve boşanmaktan vazgeçtiklerine dair açıklama yaptı. Eşini 5 aydır görmediğini ve şiddete maruz kaldığını itiraf eden Ebru Şallı ise eşi Uğur Akkuş hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

* Burak Başer - Ece Akbulut: ‘Momo Beach’in patronu Burak Başer’in kendisini başka bir kadınla aldatarak zina yaptığını ileri süren 4 yıllık eşi Ece Akbulut, 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

MAHKEMELER SÜRÜYOR

* Jess Molho - Zeynep Molho: Oyuncu ve sunucu Jess Molho’nun kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia eden yönetmen eşi Zeynep Molho, 40 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

İZİNSİZ ESERLER

* Sibel Can - Raks Müzik: Şarkıcı Sibel Can, ‘Sibel Can - Türk Sanat Müziği’ albümde yer alan 12 müzik eseri izinsiz ve hukuka aykırı olarak dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Raks Müzik şirketine açtığı davayı kazandı.

* Edip Akbayram - Coşkun Plak: Usta sanatçı Edip Akbayram, kendisine ait ‘Fikret Kızılok - Edip Akbayram’ adlı plakta yer alan 10 müzik eserini ve fotoğrafını izinsiz şekilde piyasaya süren ve bu eserleri dijital mecralarda kullanan Coşkun Plak’a açtığı davayı kazandı.

DAVAYI KAZANDILAR

* Kubat - Esen Elektronik: Şarkıcı Kubat, 6 albümde yer alan toplam 78 müzik eserini izinsiz şekilde dijital müzik platformlarında kullandığı iddiasıyla Esen Elektronik şirketine açtığı davayı kazandı.

* Feridun Düzağaç - A1 Müzik ve Akbaş Müzik: Şarkıcı Feridun Düzağaç, ‘Beni Rahatta Dinleyin’ ve ‘Köprüden Önce Son Çıkış’ adlı albümlerinde yer alan toplam 23 eseri izinsiz şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla A1 Müzik Yapım ile Akbaş Müzik Üretim Şirketleri’ne açtığı davayı kazandı.

GÜNDEMİ SARSANLAR

* Demet Şener - İbrahim Kutluay: Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay’a ödediği 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılması için eski eşi Demet Şener’e dava açtı.





* Polat’lara dava: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ‘kara para aklama’ suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilan Polat hakkında 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

* Hacı Sabancı’ya babalık davası: Arzu - Ömer Sabancı çiftinin oğlu, iş insanı Hacı Sabancı’ya babalık davası açıldı. Hacı Sabancı ile bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D., mahkemeden DNA testi yapılması talebinde bulundu.

* Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’e yasadışı bahis davası: Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla 3’er yıla kadar hapis talebiyle ayrı ayrı dava açıldı.

AKKAYA’YA İKİ ŞOK

* Deniz Akkaya kızını yaralamadan ceza aldı ve velayet davası açıldı: 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan yargılanan Deniz Akkaya, 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kızının babası Efe Önbilgin de, kendi zevkleri uğruna velayet hakkını kötüye kullandığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya ‘velayetin değiştirilmesi’ davası açtı.