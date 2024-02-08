Adliye Sarayı'ndaki terör saldırısının yeni görüntüler ortaya çıktı: Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar kameraya yansıdı

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısında bulunan polis noktasına silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.



TERÖRİSTİN BİBER GAZI SIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde metrobüs girişi önünde polislerin GBT sorgulaması yapmak için teröristleri durdurduğu sırada kadın terörist Pınar Birkoç’un polise biber gazı sıktığı, daha sonra silahla ateş etmeye başladığı görüldü. Kamera görüntülerinde ayrıca teröristlerin kaçarken silahla ateş ettikleri sırada oradan geçen Dilfıraz Karataş’ın vurularak yere yığıldığı görüldü.

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İstanbul Adliyesi önünde dün polis kontrol noktasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş (57), dün son yolculuğuna uğurlandı. Karataş'ın cenazesi, Bağcılar Cemevi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze töreninde Karataş'ın eşi, oğlu ve kızı taziyeleri kabul etti.

Törene, Karataş'ın yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Ev hanımı olduğu öğrenilen Karataş'ın cenazesi, buradaki törenin ardından götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Törende Karataş'ın eşi ile çocuklarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

'AKRABASININ MEVLİDİNE GİDİYORDU'

Dilfiraz Karataş'ın kuzeni Muzaffer Yedigöl, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.Yedigöl, "Tesadüf bir ölüm diyelim. Akrabasının 40 yemeğine, yani mevlidine gidiyordu. Metrobüsten iniyor ve kendisini çatışmanın içinde buluyor. Dünyalar güzeli bir insan. Sabah çocuklarına kahvaltısını verip Çağlayan'a gidiyor ve ölüyor. Başımız sağ olsun diyorum." dedi.

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''TERÖRE LANET OLSUN''



Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Yedigöl, "Bir öğretmen kızımız, bir acılı veteriner oğlumuz ve acılı bir baba bıraktı geride. Çocuklarına kahvaltı hazırlayıp, o mevlit yemeğine gidiyor. Sonra kendini çatışmanın içinde buluyor. Teröre lanet olsun. Artık ülke bu durumdan kurtulmalı. Bir avuç çapulcuya meydan verilmemeli." şeklinde konuştu.