Adliye önünde dehşet

Bu süreçte aralarında yaşanan kavgalar nedeniyle Onur Acar ve eşi Cemile Nur Acar mahkemelik oldu. Dün aralarındaki kavga nedeniyle açılan ceza davasına katılan Onur Acar, adliye çıkışında eşi Cemile Nur Acar ve babası Abdullah Duman’a (48) yakındaki aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. 14 kez ateş eden Onur Acar, eşi ve kayınpederini ağır yaralayıp kaçtı. Baba ve kızı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızı Cemile Nur Acar’ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



'HEPSİNİ VURACAKTIM´

Olayın ardından kaçan Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Onur Acar’ın eşi ve kayınpederinin yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen’i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Onur Acar ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat İlyas Geçgelen´i aradığı ve 'anlaşmalı boşanma´ konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi. Avukat İlyas Geçgelen’in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine Onur Acar, adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman´ı aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Onur Acar’ın ilk ifadesinde “Avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım” dediği öğrenildi.