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Adıyaman'dan acı haber! Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu

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#Adıyaman#Şehit#Beyin Kanaması
Adıyamandan acı haber Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 13:08

Adıyaman’da Uzman Çavuş Ahmet Tugay, görev yaptığı birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken düştü. Hastaneye kaldırılan Tugay'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tugay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

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İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken düştü. Silah arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tugay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay’ın cenazesi, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlanacak.

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#Adıyaman#Şehit#Beyin Kanaması

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