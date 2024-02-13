Adıyaman'dan acı haber! Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu

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İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken düştü. Silah arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tugay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay’ın cenazesi, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlanacak.