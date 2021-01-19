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Gündem
Sercan SAKAR/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

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Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
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ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Erikdere köyü yakınlarında Rıdvan Göç (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Ebubekir Gürbüz (57), yönetimindeki 34 BYG 824 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Berat Gürbüz (21) ve Behçet Gürbüz (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı

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