Adıyaman’da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Ü.'nün adresine operasyon düzenlendi. Arama yapılan evde; 8 tabanca, 3 av tüfeği, 13 şarjör, 173 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı M.Ü., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.