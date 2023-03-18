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Adıyaman'da sele kapılan hamile kadın ve bebeği aranıyor

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#Adıyaman#SEL#Kayıp
Adıyamanda sele kapılan hamile kadın ve bebeği aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 11:41

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak, kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızını arama çalışmalarına devam ediliyor.

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Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesi’nde Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hemşire olan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızına ise ulaşılamadı.

Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba sabahı başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alamadı. Bu sabah aralarında dalgıç polislerin de bulunduğu 160 kişilik ekip, 25 kilometrelik alanda yeniden arama çalışması başlattı. Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalar sürdürülüyor.

 

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#Adıyaman#SEL#Kayıp

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