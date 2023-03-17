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Adıyaman'da sel sularına kapılan anne ve kızı aranıyor

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#Sel#Adıyaman#Kayıp
Adıyamanda sel sularına kapılan anne ve kızı aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 11:09

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları bu sabah gün doğumu ile birlikte yeniden başlatıldı. Balçık alanlarda eğitimli köpekler ile  arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polisler ise dere boyunda su içerisinde anne ve kızını bulmaya çalışıyor.

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Tut ilçesinde, salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesinde Tekdal ve Sarıkaya ailesinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı. Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba günü sabah saatlerinde başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Adıyamanda sel sularına kapılan anne ve kızı aranıyor


Arama çalışmaları bu sabah gün doğumu ile birlikte yeniden başlatıldı. Selin etkili olduğu 25 kilometrelik alanda 160 kişiden oluşan ekip, iş makinelerinin yardımıyla anne ve kızın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda eğitimli köpekler ile  arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polisler ise dere boyunda su içerisinde anne ve kızını bulmaya çalışıyor. Dron ile havadan da kontrollerin yapıldığı ilçede, kayıp anne ve kızın yakınları ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.

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Adıyamanda sel sularına kapılan anne ve kızı aranıyor

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 522 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Tut ilçesinde akıntıya kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Adıyaman'da katıldığı bir toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bölgede yıllardır görülmemiş yoğunlukla yaşanan yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara titizlikle devam edildiğini belirterek, "AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, itfaiyecilerimizden oluşan 522 personel ile ilk andan itibaren; 73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31 dalgıç ile arama kurtarma, tahliye ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi.

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#Sel#Adıyaman#Kayıp

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