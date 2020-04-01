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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da sağanak; evin duvarı çöktü

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Adıyaman'da sağanak; evin duvarı çöktü
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ADIYAMAN'da, sağanak yağış sırasında bir evin duvarı çöktü. Olay sırasında kimsenin olmadığı ev, kullanılmaz hale gelirken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

​Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mara Mahallesi'nde Kamber Topraktan'a ait tek katlı evin duvarı çöktü. Çökmede yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve polis ekipleri ev çevresinde ve mahallede güvenlik önlemi aldı. Evin kontrollü olarak yıkılacağı belirtildi.

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