Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda suçüstü yakalanan A.K., İ.K., M.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı. Şüphelilere 3 bin 675 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılan 104 iskambil kâğıdı ve 180 lira paraya el konuldu. Kumar oynatılan adres ise polis ekipleri tarafından mühürlendi.