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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı

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Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı
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ADIYAMAN'da, kumar oynandığı belirlenen adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda suçüstü yakalanan A.K., İ.K., M.K. ve İ.H.K. gözaltına alındı. Şüphelilere 3 bin 675 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılan 104 iskambil kâğıdı ve 180 lira paraya el konuldu. Kumar oynatılan adres ise polis ekipleri tarafından mühürlendi.

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