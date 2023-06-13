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Adıyaman'da korkunç olay! Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğu vurdu

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#Adıyaman#Kahta#Av Tüfeği
Adıyamanda korkunç olay Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğu vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:23

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, balkonda temizlediği av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu komşusunun 4 yaşındaki çocuğunu vurdu.

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Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.T. (36) isimli şahıs evinin balkonunda av tüfeğini temizlediği esnada tüfeğin kaza ile patlatması sonucunda, aynı sokakta oturan 4 yaşındaki Z.E. vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Z.E, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüfeğe el koyan polis ekipleri zanlı M.T.'yi ifadesini almak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Adıyaman#Kahta#Av Tüfeği

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