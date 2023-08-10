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Adıyaman'da kadın cinayeti! Eşini baltayla öldürdü

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#Adıyaman #Besni#Kadın Cinayeti
Adıyamanda kadın cinayeti Eşini baltayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 14:10

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Şıho O.(65), eşi Ayla O.'nun (61) kafasına balta ile vurarak ağır yaraladı. 12 gündür yaşam mücadelesi veren Ayla O. hayatını kaybetti.

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Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli Köyü'nde meydana geldi. 27 Temmuz tarihinde 65 yaşındaki Şıho O. isimli şahıs 61 yaşındaki eşi Ayla O. ile tartıştı. Tartışma sonrasında Şıho O. isimli şahıs evde bulunan balta ile eşinin kafasına vurarak yaraladı.

12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kadın hayatını kaybetti.

Şüpheli şahıs olay sonrası kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve araştırma sonrasında şahıs Hacıhalil Köyü ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık bölgede saklandığı esnada yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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#Adıyaman #Besni#Kadın Cinayeti

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