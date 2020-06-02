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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı

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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı
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ADIYAMAN'da, evlere girerek hırsızlık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan Y.D.'nin evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da şüphelilerin İ.Ö., E.K. ve D.B. isimli kadınlar olduğu belirlendi. Başka evlerden de hırsızlık yaptıkları saptanan 3 kadın, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sorguya alındı.

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