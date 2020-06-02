Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kadına gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan Y.D.'nin evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da şüphelilerin İ.Ö., E.K. ve D.B. isimli kadınlar olduğu belirlendi. Başka evlerden de hırsızlık yaptıkları saptanan 3 kadın, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler sorguya alındı.