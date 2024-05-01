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Adıyaman'da çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu! İki kişi yaralandı

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#Adıyaman#Kavga#Polis
Adıyamanda çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu İki kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:02

Adıyaman'da çocukların kavgasına büyüklerinde karışmasıyla kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalarla Zeliha K., (52) ile Ömer Halis K.(7) yaralandı.

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Olay, ilçeye bağlı Kurugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar oyun oynadığı sırada bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aile büyükleri de olaya müdahil oldu. Kavgaya karışan İbrahim K., elindeki av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Zeliha K., (52) ile Ömer Halis K.'ye (7) isabet etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yaralılardan Ömer Halis K.'nin durumunun ağır olduğu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyamanda çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu İki kişi yaralandı

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#Adıyaman#Kavga#Polis

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