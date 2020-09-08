MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman’da akrabaların tüfekli kavgasında 2 kişi yaralandı
GeriGündem Adıyaman’da akrabaların tüfekli kavgasında 2 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:08 |  Son Güncelleme:

Adıyaman’da akrabaların tüfekli kavgasında 2 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman’da akrabaların tüfekli kavgasında 2 kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN’da, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ziya Ayhan ve Ahmet Ayhan vurularak, yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1 otomobilin de isabet eden saçmalar nedeniyle hasar gördüğü kavgaya karışanları yakalamak için polis çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle